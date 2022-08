Une planète parfaite

FRANCE 2, JEUDI, À 21 H 10

Du soleil aux volcans

Le soleil et les volcans sont deux forces primitives qui ont accompagné la naissance de la planète. Deux forces essentielles à l’origine de toute vie sur Terre. Au pied du volcan Ol Doinyo Lengaï, en Tanzanie, le lac Natron, l’un des plus corrosifs de la planète, abrite les flamants nains d’Afrique de l’Est. Dans l’océan Pacifique, les îles de l’archipel des Galápagos sont volcaniques. Malgré le danger, les iguanes s’y aventurent. Les pinsons ont sans doute échoué dans les Galápagos au cours d’une tempête. Sur l’île d’Ellesmere en Arctique, les bœufs musqués sont les cibles privilégiées des loups. Au sortir de l’hiver, au Kamtchatka, l’eau qui jaillit des geysers accélère la pousse d’une herbe verte et tendre appréciée des ours bruns. Au…