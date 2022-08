Une vue à vous couper le souffle

Suite de notre série estivale. C’est au tour de la via ferrata d’Allmenalp, à Kandersteg, de faire parler d’elle. Près de 350 mètres de paroi attendent les amoureux de verticalité. Son accès facile, sa difficulté modérée et son cadre idyllique la rendent de plus en plus populaire. Echelles, traversées «gazeuses», vide omniprésent, ponts de singe et deux tyroliennes sont au menu de ce voyage passé à louvoyer entre roche et cascade.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

Les joyaux sont parfois cachés. Quand le nom de Kandersteg est évoqué, nous vient plutôt à l’esprit l’image d’un lac de montagne turquoise. L’Oeschinensee attire les regards du monde entier et il se retrouve sur une quantité impressionnante de photos Instagram. Notre équipe de quatre ferratistes a décidé de porter son regard sur un monde…