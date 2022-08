Valentin Marchon en démonstration à Broc

Le Gumefensois de 26 ans n’a pas eu à forcer son talent pour s’imposer samedi lors du Trail de la Dentde-Broc. Entre rythme et hydratation, il en a profité pour soigner les détails.

TRAIL. Aux avant-postes dès les premiers mètres de course, Valentin Marchon n’a laissé aucune chance à la concurrence samedi au Trail de la Dent-de-Broc. Le Gumefensois a bouclé les 22 kilomètres du tracé – et 1700 mètres de dénivelé positif – en un peu plus de deux heures. Soit avec près de quatorze minutes d’avance sur son plus proche poursuivant, le Gruérien Valentin Henchoz. «J’ai fait la différence dès le départ et je ne me suis plus retourné ensuite, explique le vainqueur. Cette victoire fait du bien au moral, même si la concurrence n’était pas aussi solide que lors de mes dernières…