RTS1, MARDI, À 21 H

Ennemi intime

On ne naît pas flic, on le devient… Des bancs de l’école aux vestiaires de la PJ, Vise le cœur retrace sur trois décennies le destin de Julia Scola, une capitaine de police courageuse et respectée, et de son meilleur ennemi, Novak Lisica, un avocat pénaliste au sourire ravageur. Julia et Novak, deux enfants combatifs liés par la volonté farouche de ne pas laisser leur genre ou leur origine décider de leur futur. Deux ados passionnés qui se sont aimés envers et contre tous… ■