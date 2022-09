«A Kloten, je sais que rien ne me sera donné»

Barré à Davos, Axel Simic s’est engagé avec Kloten pour les deux prochaines saisons. Interview de l’attaquant gruérien avant ses débuts avec le club zurichois ce dimanche.

QUENTIN DOUSSE

HOCKEY SUR GLACE. Une petite saison et puis s’en va. Après Lausanne, Zurich Lions et Davos, le Gumefensois Axel Simic défendra les couleurs rouge et bleu des Kloten Flyers en Ligue nationale A. L’aventure avec les néopromus zurichois commence ce dimanche soir face à Rapperswil-Jona. L’attaquant de 23 ans a décroché le téléphone pour évoquer le nouveau défi qui l’attend, jusqu’en juin 2024 au moins.

Pourquoi quittez-vous Davos malgré un contrat valable et le retour au jeu en Ligue des champions six mois après votre grave blessure au genou?

Axel Simic: Avec le passage à six étrangers par club, je jouais en…