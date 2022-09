«Le jour où je n’aurai plus cette boule au ventre, j’arrêterai»

Vincent Tornare se révèle être un espoir du parapente acrobatique.



Tête sur les épaules, le Charmeysan parle du risque qu’il a accepté.



Portrait à son retour de la Coupe du monde.

QUENTIN DOUSSE

PARAPENTE ACROBATIQUE. Il tournoie, vrille et «décroche» là où d’autres planent avec une voile trois fois plus grande que la sienne. Cette discipline spectaculaire porte un nom – le parapente acrobatique – et 250 visages en Suisse. L’un d’eux est juvénile, connu à Charmey et, qui sait, reconnu un jour dans les airs du monde.

Pour l’heure, il reste une découverte pour le grand public auquel il se présente: «Je m’appelle Vincent Tornare, j’habite à Charmey, j’ai 20 ans. J’ai fini mon apprentissage d’installateur-électricien et je me donne une année pour voler un maximum.» Ses yeux brillent et l’on…