Ça chauffe au rayon thé glacé

FRANCE 5, MARDI À 21 H

Les boissons à base de thé glacé sont souvent présentées comme la nouvelle alternative aux sodas classiques. Réputées plus saines, avec des versions allégées en sucre, leur marché a explosé avec 358,5 millions de litres vendus en France en 2018. Les industriels ont désormais déclaré la guerre à la célèbre marque qui a lancé cette boisson, et chacun essaie de sortir le nouveau thé glacé qui va détrôner le soda phare. Mais ces boissons ne sont pas plus saines les unes que les autres: elles contiennent trop peu de thé, en revanche, elles renferment des additifs, beaucoup de sucre ou des édulcorants chimiques. ■