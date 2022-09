née Repond

BROC

Le samedi 3 septembre, Agnès Sudan s’est éteinte paisiblement, entourée de l’amour de sa famille. Elle avait 92 ans. La cérémonie du dernier adieu a lieu ce mardi, en l’église Saint-Othmar à Broc.

Agnès est née à Cottens le 14 décembre 1929, dans le foyer d’Albert et Adèle Repond. Elle était la quatrième d’une fratrie comptant trois filles et deux garçons. Lorsqu’elle était âgée de deux ans, la famille déménagea à Crésuz où sa maman reprit le magasin du village. Une décennie auparavant, son papa avait participé à la construction du barrage de Montsalvens et il travailla ainsi pour le compte des Entreprises Electriques Fribourgeoises, à Broc, jusqu’à sa retraite.

Après un autre déménagement à Châtel-sur-Montsalvens, Agnès commença sa vie professionnelle en confectionnant…