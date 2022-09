TRAIL. Le Veveysan Alexandre Bugnard a fini deuxième du Trail du Besso, samedi dans le val d’Anniviers (VS). Le Remaufensois a bouclé les 56 kilomètres (5400 mètres de dénivelé positif) en 10 h 25, à treize minutes du vainqueur suisse Jérémie Melly. Chez les dames, Erika Brodard (La Roche) et Lisa Gremaud (Vuarmarens) ont fini cinquième et sixième en 13 h 39 et 14 h 11 d’une course remportée par la Française Noémie Grandjean en 12 h 34.