Attalens et Ursy enfilent les baskets ce week-end

COURSE À PIED

La première Course de la bénichon aura lieu ce samedi à Ursy. Les enfants ouvriront le bal pédestre dès 14 h 20, suivis par les coureurs adaptés (15 h 15) et les adultes (15 h 30, sur 11 kilomètres). Le lendemain dimanche, le club d’Athletica Veveyse organise la 2e Course du Petit Prince à Attalens. Les adultes se mesureront sur 6,5 kilomètres (10 h 15) ou 11 kilomètres (10 h 30), les enfants sur des distances réduites dès 13 h 30. Pour ces deux épreuves il sera possible de s’inscrire sur place.