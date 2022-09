Au bout d’elles-mêmes dans l’archipel de Stockholm

Laetitia Oberson Dervey et Malika Bapst pratiquent le swimrun.

Ces Gruériennes ont participé aux Mondiaux en Suède.

Découverte de ce sport combinant nage en eau libre et trail.

VALENTIN THIÉRY

SWIMRUN. Partir de Hauteville en courant. Traverser le lac de la Gruyère en nageant. Monter jusqu’au Gibloux. Redescendre. Faire le chemin inverse dans l’eau. Puis grimper jusqu’à La Berra, et revenir au point de départ. Voilà un entraînement réalisé par Laetitia Oberson Dervey et Malika Bapst, citoyennes d’Hauteville et Corbières. Cette séance est un savant mélange de natation en eau libre et de trail qui est devenu un sport officiel en 2006: le swimrun . «On nage, on court, on nage, on court. Le tout en duo, en semi-autonomie et en gardant toujours tout son équipement, pour ne pas perdre de temps»,…