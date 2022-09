Au FC Bulle, le couac

Face à Brühl (2-2) samedi, le FC Bulle a connu des difficultés sur corner et coup franc. Un point à régler rapidement pour l’actuel dixième de Promotion League, attendu à Bavois ce week-end.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Les Bullois avaient des raisons d’enrager samedi soir après le nul 2-2 face à Brühl. Ils menaient au score durant une heure et, comme souvent cette saison, ils ont été punis sur coup de pied arrêté. On jouait depuis trois minutes à peine lorsque les Saint-Gallois ont marqué sur le premier corner (0-1). «Non pas d’une splendide tête, mais d’une reprise à 8 m. Ce n’est pas possible, on est trop gentils. Et oui, ça me dérange», soupirait le coach Lucien Dénervaud. Son capitaine n’éludait pas l’épineuse question. «Nous avons déjà encaissé quatre ou cinq goals sur ces phases de…