Aucun problème grave identifié

PRISON CENTRALE. Dans une question, Gabriel Kolly (udc, Corbières) évoquait des tensions à la Prison centrale entre le personnel et un responsable. Le Conseil d’Etat admet, dans sa réponse, avoir été interpellé sur cette problématique à deux reprises, une première fois après plusieurs départs au service médical de l’établissement et une seconde fois par le SSP - Syndicat des agents de la force publique. Les plaintes mentionnaient un manque de considération à l’égard des agents de détention. Ces derniers n’auraient par exemple pas été suffisamment défendus alors qu’ils avaient été la cible d’insultes et de menaces lors d’épisodes de conflits avec des détenus.

Le Conseil d’Etat n’a pas lancé une enquête administrative, mais il a ouvert une instruction interne confiée à l’ancien juge…