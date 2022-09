Beaucoup de millions et peu de personnel soignant

A propos des EMS.

Vieux et vieilles frères et sœurs, on en est là, comme on dit au bistrot du coin quand ça va mal ou pas trop bien dans notre Landerneau. «Surcharges», c’est ce que nous sommes devenus. Nous qui étions des charges, AVS, PC, assurances maladie, système de santé, nous voilà définitivement promus au rang de «surcharges», état que nous avions déjà effleuré au doux temps du Covid qui nous tenait à l’écart des lits hospitaliers. C’est désormais les EMS que nous «surchargerons» si nous ne gardons pas à domicile nos arthroses, nos scolioses et nos cors aux pieds.

Citoyens et citoyennes du continent des perclus et ridés, nous avons engendré avec plaisir, nourri avec persévérance, éduqué avec constance des générations de petits c… héris que nous avons ensuite élus avec inconséquence…