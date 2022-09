Beau(x) comme une orchidée d’automne

MUSIQUE The Orchids

DREAMING KIND

Skep Wax Records

Formés à Glasgow en 1985, The Orchids vivent à l’ombre du succès et, franchement, ils ne s’en portent pas plus mal. En catimini, le groupe vient de sortir une septième merveille, Dreaming kind. Un ovni intemporel, qui puise sa source au meilleur de la pop musique anglo-saxonne des années 1980. Une sorte de grand écart entre Talk Talk et The Go-Betweens. Les puristes acquiesceront.

Quelques accords de guitares acoustiques, une basse omniprésente, une voix lancinante, des rythmes mid-tempo, très peu d’artifices électro-machin-chose: The Orchids réinventent le fil à couper le beurre et, quand on entend ce qu’on entend, on trouve cela plutôt inspiré et fascinant. Certaines chansons frisent l’excès d’élégance, à l’image de Didn’t we love you…