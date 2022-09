A bon entendeur

RTS 1, MARDI, À 20 H 10

La croisière s’amuse-t-elle toujours?

Après deux ans de galère pour cause de Covid, la croisière a de nouveau le vent en poupe! Malgré des prix parfois élevés, un impact écologique désastreux et de nombreuses villes qui leur refusent ou leur limitent l’accès, les croisières restent appréciées de nombreux Romands. Pourtant, il n’est pas toujours facile de savoir exactement ce que l’on paie lorsqu’on réserve sa croisière. Type de cabine pas toujours clair, visites incluses ou pas, suppléments en tous genres, wi-fi et boissons alcoolisées comprises… ou pas! ABE débusque les petits pièges à éviter. Nous avons aussi tenté une expérience: deux de nos reporters sont montés à bord du plus grand bateau du monde, le Wonder of the seas, 6988 passagers et 2300 membres…