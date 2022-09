Coup double pour Steffi Trachsel

COURSE À PIED. Steffi Trachsel (photo) n’a pas laissé de place au doute mercredi à Payerne lors de l’ultime étape du Groupe E Tour. En s’imposant avec plus de trente secondes d’avance sur Nathalie Riser-Philipp, la coureuse de Crésuz a enlevé son troisième succès au classement général après 2019 et 2021. «C’est toujours super de gagner, même si je n’avais pas forcément l’ambition de ramener le titre, réagit-elle. C’est un peu comme une drogue, je me suis vite prise au jeu!»

Preuve en est la Gruérienne de 41 ans a remporté dans la Broye sa quatrième victoire sur les cinq manches que comportait cette 10e édition. «Je termine deuxième de la seule course dans la région (n.d.l.r.: à Vuadens), regrette Steffi Trachsel en rigolant. Marianne Fatton était une sacrée cliente, et quatre sur cinq…