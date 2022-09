Démission en bloc du Conseil communal d'Ecublens

Cette décision est liée à l'affaire de la diminution rétroactive du taux d'imposition de 88 à 10% pour l'exercice 2021. Approuvée en assemblée en mai dernier, elle avait finalement fait l'objet d'un recours du Conseil communal. Le vote avait ensuite été annulé par la préfecture. Un groupe de citoyens a alors récolté des signatures pour organiser une nouvelle assemblée extraordinaire, durant laquelle une nouvelle diminution de 88 à 10% serait à l'ordre du jour. L'Exécutif a jugé cette action irrecevable. "Après maintes discussions" selon les élus, les quatre conseillers en place ont finalement décidé de jeter l'éponge. "Il n'est plus possible de gérer sereinement la commune avec un groupe de citoyens qui installe la méfiance et la critique au sein du village." La préfecture a repris aujourd'hui les affaires communales.