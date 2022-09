Dans l’arène, un sport tout sauf «folklore»

DE HAUTE LUTTE. Vous l’avez peut-être suivie à la télé ou dans votre journal préféré: la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres. Avec les lauriers mérités des Fribourgeois (Collaud Romain, Kramer Lario, Wiget Michael et Hofer Sven) et le «zéro pointé» des six régionaux engagés. A chacun son résultat, le destin qu’il forme et le futur qu’il dessine.

De l’autre côté de la barrière, ou plutôt de la simple ficelle de lin séparant lutteurs et spectateurs, l’événement ne laisse pas indifférent. Nul besoin de supporter un lutteur alémanique ou d’être incollable sur les 120 prises existantes pour apprécier la performance. Tout amateur de sport devrait vivre une fois «la Fédérale» de l’intérieur, au cœur des 51000 spectateurs. Pas forcément pour le décorum tout helvétique constituant…