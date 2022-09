Des trains pas comme les autres

FRANCE 5, JEUDI, À 21 H



Norvège du Nord



Philippe Gougler parcourt la Norvège du Nord au mois de juin, lorsque le soleil ne se couche jamais. Ce voyage étonnant le mène sur l’île du Spitzberg où l’histoire ferroviaire est principalement liée à l’exploitation du charbon. Sur cette île située à 1200 kilomètres du pôle Nord, il découvre le train le plus septentrional au monde, rencontre le seul habitant d’une ville fantôme et accompagne une pasteure, armée d’un fusil de chasse pour se protéger des ours, à une messe en plein air. Puis, Philippe rejoint en train les paysages grandioses des îles Lofoten, avant de retrouver le propriétaire d’un train pas comme les autres, perché sur un pont, qui accueille des pêcheurs de tout le pays. ■