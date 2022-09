Edmond Caille, ESTAVANNENS

Le 8 février 1941, Edmond Caille vit le jour à Estavannens dans le foyer de Marthe et Maurice Caille, entouré de quatre frères et d’une sœur.

Doté d’une magnifique voix de ténor, il étudia d’abord le piano et la clarinette et mit ses qualités musicales et humaines au service de nombreuses sociétés. Organiste passionné, musicien accompli, choriste fidèle et dévoué, il dirigea le Chœur-Mixte durant quarante-deux ans. Témoignage de son fervent engagement, Edmond devint un très jeune médaillé bene merenti, à l’âge de 56 ans. Il obtint par ailleurs la médaille de vétéran cantonal de musique. Même très affaibli, il continua toujours à chanter et à jouer de l’orgue. Que d’années de dévouement sans limites, de talent et de patience mis humblement au service du beau, du sacré et de toute une…