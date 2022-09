née Sudan, dite Miette

BROC

Ce samedi matin en l’église Saint-Othmar de Broc, la famille et les amis d’Eliane Cretton, dite Miette, se sont réunis pour lui rendre un ultime hommage. Elle s’est éteinte mardi, des suites d’un AVC, dans sa 91e année.

Fille de Maria et Laurent Sudan, marchand de bétail à Broc, Miette a vu le jour le 13 mars 1932. Elle était la cinquième d’une fratrie de six enfants. Très tôt, elle fut active dans les travaux de la ferme, avant de partir en Suisse alémanique, au Rigi, comme fille de salle.

En 1955, Miette épousa Bernard Cretton. Ils eurent un premier enfant, Claude, et s’établirent pour six ans à Bière. La famille revint à Broc en 1962 et s’agrandit avec l’arrivée de Carole en 1967 et de Myriam en 1969. A cette époque, Miette appréciait les joies du camping…