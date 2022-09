Elle est jeune, femme et macho

Une époque formidable

Donc voilà, selon toute vraisemblance, l’histoire retiendra que la première femme à gouverner l’Italie s’appelle Giorgia Meloni. Pour autant qu’elle retienne quelque chose, l’histoire, parce que, parfois, on se demande. Une quadragénaire première ministre, cela devrait réjouir toutes les femmes et les hommes progressistes. Cela va nous changer de l’immémoriale domination de mâles blancs, hétérosexuels de plus de 50 ans, non? Certes, Giorgia Meloni est hétérosexuelle, nulle n’est parfaite. Elle est blanche, aussi, et même blonde. Après tout, elle a le droit. N’empêche qu’elle coche quelques cases de l’ère du wokisme politiquement correct. Pléonasme? Peut-être, pas envie de vérifier.

Femme et jeune, Giorgia Meloni? Biologiquement sans aucun doute, même si la jeunesse…