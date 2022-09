Erika Brodard, compétitrice heureuse et qui s’assume

Erika Brodard a gagné les 50 km du Trail du Mouret, dimanche.

La Rochoise devient championne fribourgeoise de la discipline.

Troisième homme, le Gumefensois Romain Wicht progresse.

VALENTIN THIÉRY

TRAIL. Aux abords de La Berra, la traileuse Erika Brodard voit Steffi Trachsel (Crésuz) se rapprocher dangereusement. Elle s’en veut de l’avoir dépassée une heure plus tôt vers le Cousimbert. «Elle revient. Tu as voulu être prétentieuse, c’est bien fait pour toi», se dit alors Erika Brodard. Finalement, la Rochoise résistera au retour de la lauréate du dernier Groupe E Tour. Et la distancera même de quinze minutes pour remporter l’épreuve reine des 50 kilomètres de la 5e édition du Préalpes Trail du Mouret, dimanche. «Je souhaitais faire une course à la maison, car je n’avais pas pu faire…