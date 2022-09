Fin de l’ère du Maître vue d’ici

La légende du tennis Roger Federer a annoncé sa retraite jeudi, à 41 ans.

Le Bâlois aura gagné 103 titres, dont 20 en tournoi du Grand Chelem.

Des observateurs régionaux évoquent le «Maître».

VALENTIN THIÉRY

TENNIS. Roger Federer prendra sa retraite après la Laver Cup à Londres, le 25 septembre prochain. Depuis jeudi et l’annonce du «Maître» de 41 ans, les hommages pleuvent, les vidéos souvenirs inondent les réseaux sociaux et des larmes coulent. Durant son parcours jalonné de 1251 victoires et 103 titres, le plus grand tennisman de tous les temps a également croisé et marqué plusieurs régionaux.

● Pierre-Alain Morard, 56 ans, ancien directeur technique adjoint à Swiss Tennis, Bulle

«J’avais découvert Roger quand j’étais responsable des juniors en Suisse romande, lors d’un rassemblement…