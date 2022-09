Histoire(s) de jardins

RTS2, MERCREDI, À 20 H 10

Roseraie au bord du lac

Cet épisode nous emmène sur les rives du lac de la Gruyère. C’est ici qu’Irène et Thomas Benz-Sommer ont aménagé le jardin de leurs rêves. Avec sensibilité, passion et style, ils ont créé un paradis de roses et de buis. Aujourd’hui, on y dénombre environ 170 rosiers. Des boutures maison ont donné naissance à plus de 50 arbustes de buis que Thomas sculpte avec soin. Un jardin hors du commun entretenu depuis des années selon des principes exclusivement écologiques. ■