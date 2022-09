Ils ont fait le week-end dans le Sud

LE CARTON PLEIN

En 2e ligue, la locomotive Gumefens/Sorens tourne à pleine allure. Samedi, les hommes de Daniel Piller ont écrasé Siviriez 9-0. «Après notre défaite face à Villars-sur-Glâne, on a su remettre les pieds sur terre et se ressaisir», déclare l’entraîneur gruérien. L’équipe glânoise a écopé de deux cartons rouges, dont un pour son capitaine Corentin Ruffieux à la 20e. A onze contre neuf, «Gum» a pu dérouler et faire tourner l’effectif. «Je félicite tout de même Siviriez (11e du classement) qui s’est battu jusqu’au bout malgré sa situation compliquée», conclut Daniel Piller.

LA PHRASE

«On était beaucoup plus présents défensivement et, cette fois-ci, on n’a pas fait de cadeau à l’adversaire.» MARCO GALHARDO, ENTRAÎNEUR RELÂCHÉ APRÈS LE SUCCÈS DE HAUTE-GRUYÈRE 3-0 FACE À…