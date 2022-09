Jari Piller souverain à la Montagne de Lussy

Il n’y a pas eu de place pour le suspense dimanche lors de la 41e édition de la Course en forêt de Romont, organisée par le club local. Dominateur de la tête et des épaules, l’athlète du TSV Guin Jari Piller (photo) a bouclé les 14,7 kilomètres du tracé glânois en 46’22, soit avec plus de cinq minutes d’avance sur son dauphin Steve Bovay. «On avait l’impression qu’il courait dans une ligue supérieure: il a fait la différence dès le départ et il n’a rien lâché jusqu’au bout, précise le président d’organisation Xavier Conus. Le Veveysan Pierre-Yves Cardinaux est, lui, monté sur la troisième marche du podium. Chez les dames, Nathalie Riser-Philipp s’est imposée en 57’35 devant Marion Monney et Salomé Chofflon. Meilleure régionale, la Riazoise Laura Chaudoye s’est, elle, classée cinquième…