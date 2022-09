Jean-Louis Demierre, SAINT-MARTIN

Jean-Louis Demierre s’en est allé le vendredi 19 août, à l’âge de 63 ans. Une cérémonie a eu lieu en l’église de Saint-Martin le 23 août.

Né le 2 avril 1959 dans le foyer de Georges et Marie-José, Jean-Louis était l’aîné d’une famille de six enfants. Il a fait sa scolarité à Saint-Martin et à Châtel-Saint-Denis. Etant l’aîné, sa voie était toute tracée et c’est tout naturellement qu’il a appris le métier d’agriculteur, pour reprendre le domaine familial jusqu’en 1985.

Il allait régulièrement travailler chez Lenly, l’entreprise de transports de Saint-Martin. Par la suite, il y a été engagé comme chauffeur professionnel. Ce deuxième métier lui a permis de sillonner les routes d’Europe, de Suisse et celles des beaux alpages de la région. Mais cela l’a aussi amené tant de fois à Paris. Paris…