Julien Vaucher a été nommé chef du département de médecine interne et spécialités

HFR. Après le départ à la retraite des professeurs Daniel Hayoz et Daniel Betticher, le département de médecine interne et spécialités de l’Hôpital fribourgeois avait besoin d’un nouveau chef. C’est désormais chose faite, annonce un communiqué. Actuellement médecin adjoint au Service de médecine interne du CHUV, Julien Vaucher endossera cette fonction dès le 1er février 2023. Il a également été nommé professeur ordinaire en médecine interne à la Faculté des sciences et de médecine de l’Université de Fribourg.