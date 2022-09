L’épicerie devient communale

ASSEMBLÉE COMMUNALE. Massonnens investit dans l’immobilier. Mardi soir, l’Exécutif glânois a réuni ses citoyens pour un crédit d’investissement concernant l’achat d’un bâtiment situé au centre du village et abritant l’épicerie.

«Le propriétaire actuel souhaitait le vendre et il était donc possible que le magasin disparaisse, explique le syndic Joseph Piller. Nous avons alors émis l’idée d’acquérir ce site afin de conserver le commerce.» Après «une longue et constructive» discussion, le crédit a été accepté par 45 oui, 8 non et 1 abstention. Le montant de cet achat se chiffre à 910 000 francs.

Composé d’une surface commerciale au rez-de-chaussée et d’un appartement de 5,5 pièces, ce bâtiment deviendra propriété communale au 1er janvier 2023. «L’idée est de conserver l’appartement.…