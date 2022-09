MUSIQUE



Ezra Furman

ALL OF US FLAMES

Bella Union

NOTRE AVIS:



Pour qui cela intéresse, Ezra Furman s’autoqualifie d’artiste non binaire, de femme trans, de maman heureuse et trouve tout ce bazar très complexe. Né·e à Chicago il y a tout juste 36 ans, l’artiste vient de sortir All of us flames, un neuvième album trempé dans l’encre noire de la désillusion, de l’incompréhension et, comme une évidence, de questions des genres qu’elle ne manque pas de se poser.

Au sein de la communauté LGBTQUIA +, Erza Furman est certes une égérie adulée, à la fois obscure et lumineuse. Aujourd’hui, son talent trouve un écho bien au-delà de ses fans, aux anges de la retrouver à Fri-Son le 12 novembre.

Moins survolté que Twelve nudes, paru en 2019, ce nouvel opus convoque les démons de minuit, des Strokes à Lou…