La Bulloise Léa Stern succède à Marlen Reusser

Malgré sa deuxième place dimanche au Chrono de Porsel, la Bulloise Léa Stern (photo) termine bel et bien la saison en tête du classement national féminin. A égalité de points avec la Bernoise Nicole Sutter, gagnante du contre-la-montre veveysan. «C’est un succès symbolique, précise l’entraîneur de la Gruérienne Cédric Bugnon. Mais elle succède tout de même à Marlen Reusser et Elise Chabbey, ce qui n’est pas rien.» Quatrième de cette même course et première junior, la Vuadensoise Fantine Fragnière a été sacrée championne romande et fribourgeoise. Thibault Convert (Remaufens, U13), Noa Gremaud (Echarlens, U17), Johann Risse (Bulle, U19) ont également remporté le titre cantonal. GR