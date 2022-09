La femme derrière la fleur

Florent Maudoux et Run revisitent en bande dessinée le plus célèbre crime américain non résolu. Leur VéritablehistoireduDahlia noir s’intéresse davantage à la vie d’Elizabeth Short qu’à sa mort.

ROMAIN MEYER

Le 15 janvier 1947, un cadavre est découvert sur un terrain vague de Los Angeles. Ce qui pourrait n’être qu’un sordide et banal fait divers va devenir le plus fameux cold case des Etats-Unis: la dépouille est celle d’une jeune femme de 23 ans dénommée Elizabeth Short. Actrice en recherche désespérée de carrière à Hollywood, elle représente comme tant d’autres les hoquets du rêve américain de l’après-guerre.

Comment expliquer que cette fille de la campagne, gentille, un peu mythomane quand ça l’arrange, toujours élégante et portant beau, mais triste et en pleine galère, ait subi un…