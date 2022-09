Laurastar récompensée pour sa diversité

CHÂTEL-SAINT-DENIS

L’entreprise châteloise Laurastar a remporté lundi le prix PME du Cercle suisse des administratrices. Elle s’est distinguée parmi quarante candidates susceptibles de gagner un prix récompensant une organisation promouvant la diversité au sens large du terme. Selon un communiqué de la société veveysanne, le jury a été «convaincu par l’égalité des chances et la promotion de la diversité au travail qui règnent au sein de l’entreprise spécialisée dans le repassage et l’hygénisation vapeur». En effet, le conseil d’administration est composé de 40% de femmes, 54% de femmes collaborent au sein de la société et la parité est assurée à la direction, avec la présence de Julie et Michaël Monney. Le duo a d’ailleurs instauré plusieurs programmes ces dernières années permettant…