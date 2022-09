Le canton dit quatre fois non

Les Fribourgeois ont dit très nettement non au relèvement de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans (60,54%), mais se sont montrés plus ouverts à un relèvement de la TVA pour assurer le financement de l'AVS (non à 51,75%). Au niveau suisse, le suspense a duré tout l'après-midi. Mais c'est finalement le oui qui l'a emporté à une très courte majorité par 50,6% des voix (55,1% pour le relèvement de la TVA).

Le canton a rejeté à une très large majorité (72,94%) l'initiative "Non à l'élevage intensif en Suisse". Les Fribourgeois se sont montrés plus déterminés que le reste du pays où le non l'emporte à un peu de 60% .

La réforme de l'impôt anticipé a également réservé un grand suspense dimanche. Dans le canton, c'est non à 55,97%. Au niveau suisse, la population a finalement refusé cette modification par quelque 52% des suffrages. DM

