Le FC Bulle doit se contenter d'un point

Un point de pris ou deux de perdus? La question peut se poser pour le FC Bulle, contraint au nul samedi par un Brühl accrocheur, non sans avoir mené au score jusqu'à l'heure de jeu.

Rembobinons. Troisième minute de jeu: les visiteurs saint-gallois profitent d'une largesse défensive sur corner pour ouvrir le score (0-1). Sonnés, les Gruériens reprennent peu à peu le fil du match et parviennent à surprendre Brühl par deux fois. Les buteurs bullois se nomment Robin Golliard (28e, 1-1) et Arthur Deschenaux, d'une belle frappe du pied gauche logée sous la barre (37e, 1-2).

Les Bullois pensaient-ils avoir fait le plus dur dans cette partie? Peut-être. C'était sans compter le sursaut d'orgueil de Brühl, qui a égalisé d'une reprise de volée audacieuse à la 56e minute (2-2). Plus aucun but n'a été inscrit malgré une fin de partie ouverte et tendue.

Dixième du classement, le FC Bulle peut désormais préparer le premier duel romand de la saison face à Bavois, 14e de Promotion League après son nul 1-1 face à Breitenrain samedi.

Retrouvez l'analyse du match Bulle-Brühl (2-2) dans La Gruyère de mardi.