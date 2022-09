Le Velâdzo en terres anglaises

A propos des nombreux anglicismes en gare de Bulle.

Un article de LaGruyère du 30 août nous apprend que le Velâdzo de la gare de Bulle prend vie. On y annonce l’ouverture d’un bread store, d’un spice n’tease, d’un restaurant au rooftop, tout cela étant conforme et même en avance sur le business plan.

On sombre dans le ridicule. Dans quel pays vivons-nous? J’ai toujours pensé que Bulle se trouvait en région francophone. Les dirigeants des TPF, concepteurs de ce Velâdzo, et leurs nouveaux locataires savent-ils qu’il existe, en français, des termes clairs, précis et compréhensibles par tous pour nommer ces différents concepts et qui remplaceraient avantageusement ce charabia?

Qui aura le courage de dire non à cette anglomanie? Quand cesserons-nous de favoriser la crétinisation de notre…