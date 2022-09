Les artificiers Doutaz et Maillard font parler la poudre à «Gum»

Deuxième de 2e ligue, Gumefens/Sorens reçoit Siviriez ce samedi au stade des Marais.

Les Gruériens peuvent compter sur l’efficacité de Steve Doutaz et de Baptiste Maillard.

Les deux hommes font aussi bien trembler les filets que les défenses adverses.

GLENN RAY

FOOTBALL. Au stade des Marais, à quelques pas du lac de la Gruyère, deux attaquants marchent sur l’eau. Sous les couleurs de Gumefens/Sorens, Steve Doutaz et Baptiste Mail - lard se sont spécialisés dans la multiplication des buts. Et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, eux qui affichent respectivement six et cinq buts au compteur après quatre journées de 2e ligue.

Sur le terrain comme à l’interview, la complémentarité est évidente. «Entre les déviations de la tête et les ouvertures en profondeur, Steve est le pivot par…