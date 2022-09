Les enfants joueront leur «Coupe du monde» à Broc

FOOTBALL

Après Charmey (en 2021) et avant La Sionge (2023), Broc reçoit le Mémorial Dousse-Morel ce samedi. Dès 8 h 15, 52 équipes de juniors E et F seront engagées sur les huit terrains disposés au nouveau complexe de la plaine des Marches. «Ce sera la fête du football sans aucune restriction sanitaire, apprécie le président Yvan Rochat. Le Dousse-Morel est comme une petite Coupe du monde pour ces 530 enfants de la Gruyère et du Pays-d’Enhaut.» Qui pour succéder à Bulle Guépards (juniors E) et à La Tour/Le Pâquier (juniors F) au palmarès de cette 37e édition? QD