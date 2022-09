Les Young Gods ont bon do

Trois ans après leur concert avec la Landwehr, The Young Gods publient leur version en trio d’InC(Endo) de Terry Riley. Conversation à bâtons rompus avec Franz Treichler, Bernard Trontin et Cesare Pizzi, par une chaude soirée d’arrière-été.

CHRISTOPHE DUTOIT

Quels souvenirs avez-vous de la soirée InC(Endo)avec la Landwehr, en mai 2019?

Franz Treichler: C’était super. C’est ce qui nous a donné l’envie de continuer à faire vivre cette pièce. On a ensuite collaboré avec la compagnie de danse Alias, puis sous la forme d’une bande originale d’un film de Peter Mettler et avec un groupe de percussionnistes contemporaines. Mais on s’est dit que ce serait cool d’en faire une version que nous trois.

Bernard Trontin: Dès le début des répétitions, on a travaillé pour trouver des sonorités, des rythmes.…