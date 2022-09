L'orage fait des dégâts

La police et les pompiers sont intervenus plus de 60 fois la nuit dernière, a communiqué la police cantonale, principalement pour des inondations et des arbres sur la route. Aucun blessé n'est à déplorer.

Au Comptoir de la Glâne, les environ 300 personnes présentes dans la cantine ont dû être évacuées par précaution. "Le vent faisait beaucoup bouger la cantine, à un moment donné, il a fallu prendre des décisions, expliquait ce matin le président de la manifestation Philippe Ayer. C'était difficile de voir, dans la nuit, si la structure était touchée… La sécurité prime."

L'évacuation préventive s'est bien déroulée, "il y a eu plus de peur que de mal", continue le président. Les pompiers, les équipes de sécurité et le comité a "rapidement pris en charge les choses et sécurisé les lieux".

Les animaux, présents pour l'exposition de petit bétail, ont eux aussi été évacués. "Certains parcs et tentes, qui étaient plus fragiles, sont tombés. Mais on va pouvoir tout remettre en place aujourd'hui et cet espace sera à nouveau opérationnel demain", note le président.

Grâce au soutien de l'armée, notamment, toutes les infrastructures ont pu être "remises en ordre". Ainsi, la manifestation pourra se dérouler comme prévu.