Monique Pugin, née Buchs, ÉCHARLENS

Le 20 août dernier, Monique Pugin prenait son repas chez elle, dans sa ferme d’En Plan, à Echarlens, entourée de sa famille, quand elle se sentit soudain mal et qu’il fallut l’emmener aux urgences de l’HFR, à Fribourg. Elle y est décédée peu après son admission. Elle était âgée de 78 ans. Un dernier hommage lui a été rendu le 24 août en l’église d’Echarlens.

Monique est née le 29 juillet 1944, à Villarvolard, dans le foyer d’Alice et Héribert Buchs. Elle était l’aînée de cinq enfants. En 1950, ses parents agriculteurs déménagèrent à la ferme du Chêne, à Marsens. Sa scolarité terminée, elle œuvra sur le domaine familial et sur ceux de ses oncles. En 1964, elle épousa Henri Pugin, d’Echarlens. De leur union naquirent Daniel, Martine et Vincent. Mère de famille accomplie, elle éleva ses…