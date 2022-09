Morat-Fribourg de retour à la normale

La 88e édition de Morat-Fribourg a lieu ce week-end. Un temps inquiète du taux de participation, l’organisation est soulagée. Le cap des 10 000 inscriptions sera dépassé.

VALENTIN THIÉRY

COURSE À PIED. Grosse inquiétude au sein du comité d’organisation de la 88e édition de Morat-Fribourg qui aura lieu ces samedi et dimanche. La mythique course à pied allaitelle subir une forte baisse de participation à cause du Covid comme beaucoup d’autres manifestations sportives? La réponse est non. «Nous sommes heureux de dire qu’il y aura plus de 10 000 dossards. Un signe que les coureurs sont attachés à ce rendez-vous», livrait Frédéric Dumas, le président de Morat-Fribourg, lors de la conférence de presse mardi.

En 2019, plus de 12500 courageux avaient chaussé leurs baskets. Il n’y en aura pas autant…