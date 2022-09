Père et fils en chemin dans la nature sauvage

LIVRES

Sandrine Collette

ON ÉTAIT DES LOUPS

JC Lattès, 208 pages

Depuis l’impressionnant Des nœuds d’acier (2013), Sandrine Collette construit une œuvre admirable de cohérence, où la nature sauvage se révèle inquiétante, menaçante. Où les frontières entre l’humanité et l’animalité tendent à s’estomper. C’est encore plus prégnant dans On était des loups. Liam, le narrateur, vit dans des montagnes immenses, à chasser le cerf, l’élan, l’orignal… Il se sent chez lui dans ces territoires isolés, avec son épouse Ava et leur petit Aru. Un fils qu’il n’a pas vraiment voulu: «Un enfant, je ne voyais pas trop, ça me paraissait compliqué ici avec la vie qu’on menait…» Un jour, en rentrant de la chasse, Liam retrouve sa femme morte, tuée par un ours. Aru est indemne, mais son père a décidé: le môme…