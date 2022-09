Petite enquête entre amis

LIVRES



Alexis Brocas



IL N’Y A JAMAIS DE MEURTRE EN L’ÎLE

Les Presses de la Cité/304 pages

NOTRE AVIS:

Le livre à des allures de polar, mais en version légère, presque décalée. Plus proche du Club des cinq que du Dahlia noir. Et il faut du talent pour réussir dans ce genre sans user de la facilité un peu niaise que l’on rencontre trop souvent dans les romans policiers pressés de montrer qu’ils ne se prennent pas au sérieux. Alexis Brocas a aussi l’avantage de trouver le ton juste pour transmettre les impressions de l’île de Ré, ses lumières, ses bourrasques… et ses mouettes.

Ici, les volatiles se retrouvent au rang des accusés. Quand Stéphane est découvert un matin, mort à côté de son vélo, le commissaire Colin se laisse convaincre par une théorie pseudoscientifique: il a été frappé par un…