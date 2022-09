Pixels et caetera

INCIDENT. Dans un de ses derniers discours avant les élections, ce dimanche, du parlement italien, la candidate d’extrême droite Giorgia Meloni – qui pourrait prendre la tête du pays – a déclaré: «La démocratie est un incident de l’histoire.» Cela donne le ton et l’esprit de ce qui est en train de se passer en Europe (et plus largement ailleurs): les partis d’extrême droite méprisent la démocratie, c’est un fait, sinon pour s’en servir à leur fin électorale. Si dans les critères de sélection de nos destinations de voyage, à nous autres Suisses qui nous sommes si bien accommodés de l’UDC, parti modèle pour d’autres en Europe, nous devions composer avec la présence majoritaire de l’extrême droite dans les pays hôtes, en plus de l’empreinte carbone, du «all inclusive» à bas coûts et de la…