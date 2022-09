Place à la jeunesse du saut à Marsens

HIPPISME. Le Club équestre de Bulle et les écuries Sottas proposent un concours de saut d’obstacles dédié à la relève du côté de Marsens. Les épreuves R/N110 jusqu’à 125 centimètres ouvrent le bal équestre ce vendredi. «Avec 300 départs, la journée est pleine. On est super contents», se réjouit le coorganisateur Romain Sottas. Le samedi sera réservé aux compétitions poneys, le dimanche aux épreuves de style et R/N 100 à 105. «Notre but reste le même: permettre à la jeunesse de pratiquer en compétition», glisse Romain Sottas, cavalier et entraîneur impatient d’observer les jeunes sauter sur «son» carré. QD

Concours de saut d’obstacles, aux écuries Sottas à Marsens, vendredi dès 8 h, samedi dès 9 h, dimanche dès 8 h 30