Pour le Qatar, c’est trop tard

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

FOOTBALL. Les voix se font entendre, des pétitions sont signées, on évoque l’indécence des fan zones… Et l’on ne peut que constater la triste inutilité de cette levée de boucliers. Les ouvriers pakistanais sont déjà morts par milliers et les systèmes de climatisation prêts à fonctionner. La Coupe du monde est sur les rails. Les férus de foot ont déjà coché leurs soirées et prévu le stock de bières. On peut être sensibles aux cris horrifiés, se dire que non, le sport n’a pas à fleurir sur n’importe quel terreau, et peut-être un petit pourcentage des supporters, sensible à ces arguments, louera l’intégrale de Godard en DVD pour passer le temps et faciliter son sevrage de Mbappé et consorts, mais le raz de marée…