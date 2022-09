Quatre Sudistes titrés aux championnats romands

VTT. Les jeunes régionaux ont signé de beaux résultats dimanche aux Rasses (VD), dans le cadre des championnats romands et cantonaux de VTT. Dans la catégorie soft, Charly Favre (O2 MountainBike) est devenu meilleur Romand, comme sa sœur Nina en cross, et son frère Aubin en rock. Yannis Berthoud (Cyclomaniacs Veveyse) en a fait de même en mega. Au niveau cantonal, les lauriers sont revenus à quatre jeunes sociétaires de la Pédale bulloise: Matthieu Reynaud (catégorie cross), Marie Muller (rock), Nathan Dafflon (hard) et Chloé Bossel (junior).